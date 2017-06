In 76 Britse kiesdistricten is nog geen duidelijke winnaar zichtbaar. De verschillen zijn er nog te klein, aldus de BBC donderdagavond laat. Dat kan het verschil betekenen tussen een absolute Conservatieve meerderheid in het Lagerhuis en een zogeheten hung parliament.

Volgens de exitpolls raakt premier Theresa May haar absolute meerderheid in het parlement kwijt. In dat geval krijgen de Britten een minderheidskabinet of een coalitieregering.