„750 IS-strijders in Afghanistan gedood”

Amerikaanse speciale eenheden en Afghaanse troepen hebben sinds begin maart zeker 750 strijders van de Islamitische Staat gedood in Afghanistan. Dat heeft het Amerikaanse leger vrijdag bekendgemaakt.

Ook hebben zij tunnels, grottencomplexen en commando- en logistieke centra verwoest. De door IS gecontroleerde gebieden zouden met zeker twee derde zijn verminderd.

Behalve tegen IS, vechten de Afghaanse strijdkrachten ook tegen de Taliban. Deze radicale islamieten voerden hun aanvallen op sinds de NAVO de gevechtsmissie in Afghanistan eind 2014 officieel verving door een trainingsmissie en het aantal troepen verminderde.

Al ruim een jaar strijden de Verenigde Staten en Afghanistan gezamenlijk tegen IS met luchtaanvallen. In april wierpen de Amerikaanse troepen de grootste niet-nucleaire bom uit hun wapenarsenaal, de GBU-43, op een grottencomplex van IS in de oostelijke provincie Nangarhar. Hierbij kwamen vermoedelijk 96 IS-strijders om het leven. Het gehele complex werd volgens de regering in Kabul verwoest.