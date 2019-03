75-jarige vrouw vast voor doodsteken jongen

Een 75-jarige vrouw heeft zichzelf aangegeven voor het doodsteken van een 7-jarige jongen in het Zwitserse Basel. Het kind werd donderdag aangevallen toen hij alleen van school naar huis liep, zei de politie.

Een onderwijzer van de jongen vond hem ernstig gewond op de grond liggen en alarmeerde de hulpdiensten. Ondanks pogingen hem te reanimeren, werd hij in het ziekenhuis dood verklaard.

Kort na de steekpartij gaf de 75-jarige vrouw zich aan bij de politie en bekende dat ze het kind had aangevallen. De vrouw is aangehouden. Over het motief van de daad is nog niets bekend. Ook is het onduidelijk of de vrouw het kind kende. De politie is op zoek naar getuigen van de misdaad op klaarlichte dag.