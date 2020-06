75-jarige actievoerder in VS gewond na duw van politie

Twee agenten in Buffalo, in de staat New York, zijn geschorst nadat op sociale media een video was opgedoken waarin te zien is hoe zij een protesterende man op leeftijd omver duwen tijdens een demonstratie tegen politiegeweld en racisme. De 75-jarige demonstrant raakte gewond en is naar een ziekenhuis gebracht, liet burgemeester Byron Brown van Buffalo donderdag (lokale tijd) weten.

Op de beelden is te zien dat de man na de duw roerloos op de grond blijft liggen en dat er zich een plas bloed bij zijn hoofd vormt.

Burgemeester Brown stelde op Twitter „zeer verontrust” te zijn door de video en dat een politieonderzoek is ingesteld. Het slachtoffer verkeert volgens Brown in een „stabiele, maar ernstige toestand”. Gouverneur Andrew Cuomo van New York noemde het voorval „geheel ongerechtvaardigd en volkomen schandelijk”.