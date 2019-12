75 jaar Slag om de Ardennen herdacht in Bastogne

Het Belgische vorstenpaar Filip en Mathilde en groothertog Henri van Luxemburg hebben maandag in Bastogne de 75e verjaardag van de Slag om de Ardennen herdacht.

Ook de Poolse president Andrzej Duda, zijn Duitse ambtgenoot Frank-Walter Steinmeier en de Amerikaanse minister van Defensie Mark Esper waren aanwezig bij de plechtigheid. Vijftien Amerikaanse veteranen die deelnamen aan de veldslag en twee Belgische burgers die er getuige van waren, woonden de plechtigheid bij en werden daarin geëerd.

Daarnaast was er een luchtdefilé met jachtvliegtuigen en werd The Last Post gespeeld, het internationale militaire signaal bij herdenkingen en begrafenissen.

De Slag om de Ardennen was het laatste grote offensief van het Duitse leger aan het westfront in de Tweede Wereldoorlog. Bij de gevechten, die zes weken duurden, vielen ongeveer 75.000 Amerikaanse doden.

