700 aanvallen op vluchtelingen in Duitsland

In de eerste helft van 2018 vonden er in Duitsland 627 aanvallen plaats op vluchtelingen buiten de opvangcentra, en 77 daarbinnen. Daarbij raakten 120 mensen gewond. Het aantal aanvallen is licht gedaald ten opzichte van vorig jaar. Dat meldt het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken in een rapport.

In de eerste helft van 2017 waren er 642 aanvallen op asielzoekers buiten de centra, en 153 binnen. Er raakten 123 mensen gewond.

Vorig jaar zijn in totaal bij meer dan 2200 incidenten vluchtelingen en onderkomens aangevallen. In 2016 waren dat er meer dan 3500. Het ging onder meer om zware mishandeling, brandstichting, materiële schade, opruiing en beledigingen, aldus het rapport.