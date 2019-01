700.000 jongeren bij Paus in Panama

Met een massale openluchtmis in Panama-Stad heeft paus Franciscus de Wereldjongerendag van de Rooms-Katholieke kerk afgesloten. De mis werd bijgewoond door naar schatting 700.000 vooral jeugdige gelovigen.

De mis wordt om de drie jaar gehouden, steeds in een andere plaats. De volgende staat in 2022 op het programma in de Portugese hoofdstad Lissabon.

Veel van de jongeren die de mis in Panama bijwoonden, brachten de nacht door in een park vernoemd naar Johannes Paulus, een van de voorgangers van Franciscus die als laatste paus het land bezocht in 1983.

De kerkvorst riep in zijn mis de jongeren onder andere op om te strijden tegen „angst en uitsluiting, speculatie en manipulatie”. De mis was het laatste grote evenement voordat de paus terugreist naar Rome. Komende zondag begint hij aan een historisch bezoek aan het Arabisch schiereiland.