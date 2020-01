70 doden bij veldslag tussen ADF en Congolese leger

Leden van de islamistische militie ADF hebben zeker dertig militairen van het leger van de Democratische Republiek Congo gedood en nog eens zeventig verwond. Zeker veertig leden van ADF moesten die gevechten met hun leven bekopen.

De slachtoffers vielen bij felle gevechten in de provincie Noord-Kivu in het Afrikaanse land. Volgens het Congolese leger is bij de gevechten een van de laatste grote bastions van het ADF ingenomen.

De van oorsprong Oegandese ADF bestaat sinds 1995 en werd opgericht als rebellengroepering tegen de Oegandese president Yoweri Museveni.