70.000 slachtoffers door burgeroorlog Jemen

Sinds het uitbreken van de burgeroorlog in Jemen zijn ten minste 70.000 mensen om het leven gekomen of gewond geraakt door gevechtshandelingen. Onder hen zijn meer dan 9000 kinderen. Dat heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) maandag bekendgemaakt in Genève. Zij beroept zich op gegevens van ziekenhuizen en eerstehulpposten en zegt erbij dat het werkelijke aantal slachtoffers vermoedelijk veel hoger is.

In de periode maart 2015 tot eind oktober 2018 registreerden ziekenhuizen bijna 10.000 doden en ruim 60.000 mensen die door het oorlogsgeweld letsel hebben opgelopen. In het voorjaar van 2015 begon een door Saudi-Arabië aangevoerde coalitie met het bombarderen van stellingen van rebellen. Getroffen werden echter onder meer ook markten, gevangenissen, civiele schepen en ziekenhuizen. Het mensenrechtenbureau van de VN gaat ervan uit dat die luchtaanvallen de meeste slachtoffers hebben gemaakt.

In Rimbo, ten noorden van de Zweedse hoofdstad Stockholm, zijn vorige week vredesbesprekingen begonnen op initiatief van de VN.