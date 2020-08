7 miljoen coronabesmettingen in Latijns-Amerika

Het aantal coronabesmettingen in Latijns-Amerika is donderdag (lokale tijd) boven de 7 miljoen gestegen. Dat blijkt uit tellingen van persbureau Reuters. De regio telt wereldwijd de meeste geïnfecteerden, ondanks dat in sommige landen het aantal nieuwe besmettingen lijkt af te nemen.

De afgelopen zeven dagen kwamen er dagelijks ongeveer 78.000 nieuwe ziektegevallen bij, tegen bijna 85.000 de week daarvoor. Dat blijkt uit cijfers die door de verschillende landen naar buiten zijn gebracht.

Brazilië is na de Verenigde Staten het zwaarst getroffen land ter wereld. Donderdag steeg het aantal geïnfecteerden met bijna 45.000, de afgelopen 24 uur zijn 984 Brazilianen gestorven aan de gevolgen van het virus. Het Zuid-Amerikaanse land telt 3.761.391 mensen die besmet zijn, bijna 120.000 zijn daaraan gestorven.