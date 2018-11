7 doden bij explosie Turkse militaire post

Bij een explosie op een militaire post in het zuidoosten van Turkije zijn zeven soldaten gedood en 25 mensen gewond geraakt. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan betitelde de zeven dodelijke slachtoffers zaterdag als „martelaren”.

De ontploffing had vrijdag plaats in de provincie Semdinli, dicht bij de grens met Iraaks Koerdistan en nabij het hoofdkwartier van de PKK, de Koerdische Arbeiderspartij die door Turkije fel wordt bestreden. Eerder werd gesproken van vier doden en twintig gewonden.

Bijzonderheden over de explosie zijn niet gegeven. Het staatspersbureau Anadolu spreekt van „een ongeluk”. Erdogan zei dat het om een explosie onder artillerievuur ging. Volgens het ministerie van Defensie zou het gaan om een munitiedepot, dat geraakt werd tijdens een beschieting met zware wapens. De Turkse minister van Defensie, Hulusi Akar, vulde aan dat in de nacht van vrijdag op zaterdag nog enkele „kleine explosies” hebben plaatsgevonden. Volgens Anadolu worden nog branden geblust.

Erdogan liet zaterdag verder weten dat „terreurnesten in het noorden van Irak” zijn vernietigd. Anadolu meldde dat door Turkse luchtaanvallen in dat gebied vijftien terroristen zijn „geneutraliseerd”. Niet duidelijk is of zij zijn gedood, gewond of gevangen genomen.