673 verdachten opgepakt bij grenscontrole

De strengere grenscontroles die de Duitse veiligheidsautoriteiten gelastten in de aanloop naar de G20 hebben een grote bijvangst opgeleverd. De Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ) meldde maandag dat de actie, die op 12 juni begon, heeft geresulteerd in 673 arrestatiebevelen wegens strafbare feiten. Die hadden niets van doen met de bijeenkomst van de regeringsleiders en staatshoofden van ’s werelds toonaangevende landen in Hamburg.

De G20-top werd ontsierd door ernstige ongeregeldheden. Om buitenlandse relschoppers te weren had de Duitse minister van Binnenlandse Zaken Thomas de Maizière de politie en douane opdracht gegeven een maand lang het toezicht bij de Schengen-grenzen te verscherpen. Dat gaat nog tot dinsdagavond door. Het is nog niet bekend hoeveel potentieel gewelddadige betogers zijn tegengehouden of opgepakt.