In Panama zijn 64 mensen gearresteerd op verdenking van handel in drugs en drugssmokkel. Vier ton cocaïne is in beslag genomen, na een twee jaar durend onderzoek.

De politie nam in die periode 49 auto’s, miljoenen euro’s en een ton marihuana in beslag van criminelen uit Panama, Columbia, Cuba, Guatemala, Mexico en Venezuela, zo zeiden de autoriteiten woensdag.