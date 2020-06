64.000 meer Britse doden dan gemiddeld door coronavirus

Circa 64.000 mensen meer dan gemiddeld zijn in Groot-Brittannië overleden tijdens de uitbraak van het coronavirus. Dat heeft een deskundige van het Britse bureau voor de statistiek berekend. Volgens epidemiologen is het bovengemiddelde dodental in vergelijking met de afgelopen vijf jaar in dezelfde tijd van het jaar de beste manier om te zien hoeveel slachtoffers de epidemie heeft veroorzaakt.

In Nederland overleden tussen 9 maart tot en met 10 mei bijna 9000 mensen meer dan normaal. Het staat niet vast dat die allemaal aan het virus zijn bezweken.