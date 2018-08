61 mensen bevrijd uit Talibangevangenis

In Afghanistan hebben speciale troepen 61 mensen bevrijd uit een gevangenis die in handen was van de radicaalislamitische Talibanbeweging. Daarbij zijn zeker twee Talibanstrijders om het leven gekomen. De bevrijdingsactie was in het district Kachaki van de provincie Helmand in het zuiden van het land, zei een woordvoerder van de elite-eenheid van het Afghaanse leger.

De gevangenen zijn om verschillende redenen vastgezet. Zo werden ze onder andere beschuldigd van spionage voor de Afghaanse strijdkrachten. De bevrijde gevangenen worden vrijdag met hun families herenigd. In totaal zijn de afgelopen drie maanden in de provincie Helmand meer dan 350 mensen bevrijd uit de gevangenissen van de Taliban, aldus de woordvoerder.

De Taliban is sterk vertegenwoordigd in de provincie Helmand. Volgens het laatste rapport van de inspecteur-generaal van de Verenigde Staten voor de wederopbouw in Afghanistan controleren opstandelingen negen van de veertien districten van Helmand.