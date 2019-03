600.000 Japanse ouderen totaal geïsoleerd

In Japan leven momenteel naar schatting meer dan 600.000 ouderen totaal geïsoleerd van de maatschappij. Ze blijven thuis en hebben al zeker zes maanden geen enkel sociaal contact gehad. Dat blijkt uit een rapport dat de overheid vrijdag publiceerde.

Het fenomeen was al enige tijd zo wijdverspreid dat het een eigen naam kreeg: hikikomori. Dat begrip staat voor personen die al een half jaar niet naar school of werk gaan en met niemand van buiten de familie communiceren of omgaan. Tot voor kort kozen vooral tieners en twintigers voor een leven in afzondering. Nieuw onderzoek heeft uitgewezen dat er ook 613.000 hikikomori tussen de 40 en 64 jaar zijn. Driekwart van hen is man.

„Dat aantal is veel groter dan we dachten”, zei een woordvoerster. „ Hikikomori is niet langer een zaak van jongeren”.

Volgens een studie uit 2016 waren er toen 541.000 kluizenaars onder de 39. Japanners van middelbare leeftijd lijken die buitenbeentjes te hebben ingehaald. Financieel zijn ze vermoedelijk afhankelijk van hun bejaarde ouders. Werkverslaving, strenge gedragsregels en grote maatschappelijke druk spelen een belangrijke rol bij hun besluit.