6,3 miljoen gasten op Oktoberfest München

Het roemruchte Oktoberfest heeft ongeveer 6,3 miljoen bezoekers naar München gelokt. Dat is evenveel als vorig jaar, vertelde gastheer Clemens Baumgärtner zondag bij de enigszins verregende afsluiting. De dorst van de liefhebbers viel ditmaal wat tegen. Er ging de voorbije zestien dagen naar schatting 7,3 miljoen liter bier door de kelen, 200.000 pullen minder dan in 2018. Alcoholvrije en -arme pils vond gretiger aftrek dan ooit.

Zoals gebruikelijk gaven tal van bekende Duitsers acte de présence op het traditionele volksfeest met dirndljurken en leren broeken. De selectie en technische staf van Bayern München zochten zaterdagavond troost na de onverwachte nederlaag tegen Hoffenheim (1-2).

De beroemdste buitenlandse gast op wie stiekem werd gehoopt, Barack Obama, verscheen niet. De Amerikaanse oud-president was een week geleden in de Zuid-Duitse metropool voor een internationaal congres maar meed de biertenten op de ‘Wiesn’. Een jaar eerder draafde zijn Democratische voorganger Bill Clinton, in Lederhose, onverwacht op in gezelschap van Hillary.