57 agenten in Buffalo stappen op om schorsing twee collega's

Alle 57 leden van een tactische politie-eenheid in Buffalo in de staat New York zijn bij de eenheid opgestapt uit protest tegen de schorsing van twee collega's. Justitie in de VS kondigde vrijdag een strafrechtelijk onderzoek aan naar de beide agenten omdat die een 75-jarige demonstrant omverduwden tijdens een demonstratie tegen politiegeweld en racisme. De betoger raakte gewond en werd naar een ziekenhuis gebracht.

De agenten werden donderdag geschorst nadat op sociale media een video was opgedoken waarin te zien is hoe zij de man omverduwden. De man blijft na de duw roerloos op de grond liggen waarna bij zijn hoofd zich een plas bloed vormt.

Burgemeester Byron W. Brown stelde op Twitter "zeer verontrust" te zijn door de video en dat een politieonderzoek is ingesteld. Het slachtoffer verkeert volgens Brown in een "stabiele, maar ernstige toestand". Gouverneur Andrew Cuomo van New York noemde het voorval "geheel ongerechtvaardigd en volkomen schandelijk".

Cuomo zei vrijdag dat hij met het 75-jarige slachtoffer heeft gesproken. "Goddank leeft hij nog."

De 57 blijven politieagenten, zei politiecommissaris Byron Lockwood in een verklaring.