55 olifanten sterven in Zimbabwe van honger

Zeker 55 olifanten zijn sinds september in een wildpark in het westen van Zimbabwe gestorven aan honger veroorzaakt door ernstige droogte, liet het nationale park maandag weten.

Een woordvoerder zei dat de dieren waren gestorven in de buurt van waterbronnen verspreid over het nationale park Hwange, een teken dat ze lange afstanden hadden afgelegd om toegang te krijgen tot water.

Onderzoek toonde aan dat ten minste 55 olifanten waren gestorven wegens gebrek aan voedsel en water in het park, dat de grootste olifantenkudde van 50.000 dieren herbergt. Farawo zei dat er een „massale vernietiging” van de vegetatie in Hwange was veroorzaakt door olifanten, die ook in dorpen in de buurt van het wildpark komen. Volgens Zimparks (Zimbabwe Parks and Wildlife Management Authority) zijn meer dan tweehonderd mensen gestorven aan olifantenaanvallen in de afgelopen vijf jaar.

Het agentschap wil nu meer bronnen boren in Hwange aangezien sommige bestaande zijn opgedroogd, maar het geld ontbreekt, zei Farawo. Het agentschap krijgt geen financiering van de overheid.