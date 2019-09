530 Amerikanen ziek door e-sigaret

Zeker 530 Amerikanen hebben zich in verschillende ziekenhuizen in de Verenigde Staten gemeld met ernstige longklachten na het roken van elektronische sigaretten, ook wel dampen of vapen genoemd. Al zeker zeven van hen zijn gestorven. Artsen tasten nog in het duister over de precieze oorzaak, melden medici. In 38 van de 50 staten zijn gevallen bekend.

„We halen elke steen boven”, zei een overheidsfunctionaris. De plotselinge opkomst van longziekten door toedoen van de e-sigaret dwingt gezondheidsfunctionarissen snel actie te ondernemen. Ook is er een explosieve stijging te zien van e-roken onder minderjarigen.

Amerikaanse artsen zeggen dat veel longen van mensen die zich in ziekenhuizen melden na het roken e-sigaretten eruitzien alsof „ze door een ziekte zijn verwoest”. De organen zouden eruitzien alsof ze zijn blootgesteld aan een schadelijke chemische stof. Artsen vermoeden dat er de laatste tijd iets is veranderd aan de e-sigaret. Tot voor kort ging het namelijk nog maar om enkele ziektegevallen.