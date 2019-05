53 keer levenslang voor brein bomaanslag

Een Turkse rechtbank heeft maandag een gevangenisstraf van 53 keer levenslang opgelegd aan een man die het brein was achter een bomaanslag bij de Syrische grens. Daarbij kwamen in 2013 tientallen mensen om het leven, meldde staatspersbureau Anadolu.

Twee autobommen ontploften op 11 mei 2013 bij de grensplaats Reyhanli in de provincie Hatay. Destijds beschuldigde Turkije een groep die loyaal was aan de Syrische president Bashar al-Assad van het uitvoeren van de aanslagen. Damascus ontkende elke betrokkenheid.

Het brein achter de aanslag, de 34-jarige Turk Yusuf Nazik, is nu veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf vanwege het verstoren van de eenheid van de staat en 52 keer levenslang voor het doden van 52 mensen, aldus Anadolu.

Hij werd ook veroordeeld tot een extra 5306 jaar en zes maanden celstraf voor verschillende andere misdaden, waaronder de poging tot moord op 130 mensen, het lidmaatschap van een gewapende terroristische organisatie en het bezit van explosieven voor activiteiten van terroristische organisaties.

Nazik werd gevangengenomen in Syrië, in de door de regering gecontroleerde regio Latakia, door leden van de Turkse inlichtingendienst MIT, zei een Turkse veiligheidsfunctionaris afgelopem september.

Anadolu meldde destijds dat Nazik had bekend dat hij orders van de Syrische inlichtingendienst had gekregen om de aanslag in Turkije te plannen en het vervoer van explosieven te regelen. Vorig jaar waren al 22 mensen veroordeeld in verband met de aanslag.