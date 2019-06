52 migranten gered in Middellandse Zee

Voor de kust van Libië zijn woensdag 52 migranten gered door de Duitse organisatie Sea-Watch. Hun opblaasboot was 87 kilometer van de Libische stad Zawiya in problemen gekomen. Het is niet duidelijk waar Sea-Watch de opvarenden, onder wie twee baby’s, heen brengt.

Italië verzet zich tegen de inzet van private reddingsboten. De Italiaanse regering had juist dinsdagavond een maatregel genomen dat hulporganisaties een forse boete wacht als ze zonder toestemming in Italiaanse wateren varen. Ook Malta wil geen schepen accepteren als andere EU-lidstaten niet bereid zijn vluchtelingen op te nemen.