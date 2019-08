5000 evacuaties om bosbranden Gran Canaria

Door de aanhoudende natuurbrand op het Spaanse eiland Gran Canaria is het aantal mensen dat hun huis of vakantie-onderkomen moest ontvluchten volgens de autoriteiten gestegen tot 5000. Er zijn geen gewonden of slachtoffers gevallen.

Gevreesd wordt dat het nog dagen gaat duren voordat de brand onder controle wordt gebracht. Meer dan 600 brandweerlieden en 14 blusvliegtuigen zijn bezig het vuur te bestrijden, maar het werk wordt bemoeilijkt door het droge, warme weer en de harde wind. Bovendien verwachten meteorologen dat de temperaturen de komende dagen verder oplopen.

Vorige week woedden er ook al bosbranden in de bergen van Gran Canaria, onderdeel van de Canarische Eilanden. Toen werden ongeveer duizend mensen geëvacueerd. Het gevarengebied is erg populair onder toeristen.