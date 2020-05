50 nieuwe coronadoden in Italië, Lombardije niet meegeteld

De Italiaanse autoriteiten hebben zondag vijftig nieuwe sterfgevallen gemeld in de laatste 24 uur door toedoen van het coronavirus. Dat is aanzienlijk minder dan een dag eerder (119), maar daarbij moet worden aangetekend dat in de jongste cijfers Lombardije niet is meegeteld. De gegevens uit de zwaarst door corona getroffen regio waren door technische problemen nog niet voor handen. Het voorlopige dodental is nu 32.785.

Het aantal geregistreerde besmettingsgevallen nam volgens persbureau ANSA met 531 toe tot 229.858. Momenteel hebben nog ruim 56.000 Covid-19-patiënten medische zorg nodig, 553 van hen liggen in een Italiaans ziekenhuis op de intensive care. Ook hun aantal slink gestaag.

Het positiefst was de informatie uit Sardinië. Daar zijn sinds zaterdag geen nieuwe infecties vastgesteld en bezweek er ook niemand aan de ziekte. Het eiland is met 1356 besmettingen en 129 doden betrekkelijk gespaard gebleven in coronacrisis.