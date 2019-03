50 miljoen EU-noodhulp voor Venezolanen

De Europese Unie stelt nog eens 50 miljoen euro beschikbaar voor noodhulp aan Venezolanen nu de sociale en economische crisis in het Zuid-Amerikaanse land verder verslechtert. Daarmee komt de Europese steun sinds vorig jaar op ruim 117 miljoen euro. Een deel is bestemd voor Venezolanen die hun land zijn ontvlucht.

De EU doet er met internationale partners alles aan om zeker te stellen dat de humanitaire hulp mensen in nood daadwerkelijk bereikt, zegt EU-buitenlandchef Federica Mogherini. Het betreft onder meer voedsel, water, sanitaire voorzieningen, noodhuisvesting en onderwijs voor kinderen.

De hulpverlening verloopt via onpartijdige kanalen om te voorkomen dat die wordt gezien als politiek. De situatie in het land is onoverzichtelijk sinds oppositieleider Juan Guaidó zich uitriep tot interim-president. De meeste EU-landen hebben Guaidó erkend, tot ergernis van het zittende staatshoofd Nicolás Maduro.