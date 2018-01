50 liter water per dag voor inwoners Kaapstad

Hooguit twee minuten douchen, de wc slechts tweemaal daags kort doorspoelen. Dat staat de inwoners van Kaapstad te wachten nu door de aanhoudende droogte - de ergste in honderd jaar - het drinkwater verder moet worden gerantsoeneerd. Vanaf 1 februari moet de burger in de Zuid-Afrikaanse metropool toe met 50 liter per dag. De tuin sproeien of de auto wassen is absoluut uit den boze.

In december werd de kraan afgesteld op 87 liter. De burgemeester moest evenwel in de media erkennen dat 60 procent van de bevolking van 4,5 miljoen mensen zich niet aan de limiet hield. Als het waterverbruik op dezelfde voet zou doorgaan dan slaat het „uur nul” op 21 april. Dan is het peil in de spaarbekkens gezakt tot beneden 13,5 procent van de capaciteit en stroomt er geen druppel meer door de leidingen.

De ingezetenen moeten in dat geval met de jerrycan naar een van de 200 tappunten in de stad voor dagelijks maximaal 25 liter. Dat geldt als absolute minimum voor hygiëne en gezondheid. Leger en politie zullen worden ingezet om de distributie in goede banen te leiden.

Volgens waterbedrijf Vitens lag in 2013 in Nederland het gemiddeld verbruik op 119 liter.