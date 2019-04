„50 doden door zes explosies op Sri Lanka”

Meer dan vijftig mensen zijn om het leven gekomen door zes vrijwel gelijktijdige explosies op Sri Lanka. Er zijn meer dan 260 gewonden gevallen. Onder de slachtoffers zouden ook buitenlanders zijn.

De ontploffingen vonden plaats in kerken in Kochchikade, Katuwapitiya en Batticaloa terwijl daar de paasmis werd gehouden. In drie luxe hotels in het centrum van de hoofdstad Colombo vonden eveneens explosies plaats.

Pasen is een belangrijke feestdag binnen het christendom. Sri Lanka kent een christelijke minderheid, van voornamelijk rooms-katholieken.