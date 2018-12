Een vierde slachtoffer van de aanslag dinsdag in Straatsburg is overleden. Justitie heeft dit in Parijs bekendgemaakt. Er liggen nog vier slachtoffers in ziekenhuizen.

De 29-jarige crimineel Chériff Chekatt schoot dinsdag op voorbijgangers in het centrum van Straatsburg. Daarbij vielen al drie doden raakten dertien mensen gewond. Chekatt zou als recent geradicaliseerde extremist een terroristische aanslag hebben gepleegd. Donderdag werd de voortvluchtige zelf gedood door de politie.