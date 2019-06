44 verdachten misbruik opgepakt in Engeland

Bij een onderzoek naar kindermisbruik in het noorden van Engeland heeft de politie in totaal 44 verdachten opgepakt. De politie meldde vrijdag dat de afgelopen dagen 36 mannen en drie vrouwen zijn aangehouden in Kirklees, Bradford en Leeds, aldus de zender Sky News. Eind vorig jaar waren voor dezelfde zaak al vijf mannen opgepakt.

Na verhoor zijn alle verdachten vrijgelaten. De politie was een onderzoek begonnen nadat vier vrouwen hadden gemeld dat ze als kind waren misbruikt. Dat zou zijn gebeurd tussen 1995 en 2002 in de plaatsen Dewsbury en Batley in het graafschap West Yorkshire.