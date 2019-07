Zeker 43 soldaten uit het Zwitserse leger zijn plotseling erg ziek geworden in een opleidingscentrum. Vier van hen liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. De mannen hebben allemaal last van maagklachten, overgeven en diarree.

Wat er mis is met de soldaten, wist het leger nog niet. Het opleidingscentrum, 40 kilometer ten zuidoosten van Bern, is uit voorzorg in quarantaine geplaatst.

De ziek geworden soldaten waren bezig met een les over elektronische oorlogsvoering.