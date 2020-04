43 aanhoudingen wegens rellen in Brussel na dood 19-jarige

In de Brusselse deelgemeente Anderlecht zijn zaterdagmiddag rellen uitgebroken nadat een 19-jarige jongeman vrijdagavond om het leven was gekomen na een achtervolging door de politie.

Bij de ongeregeldheden in de buurt van metrostation Clemenceau werden 43 mensen opgepakt, onder meer voor het gooien van stenen en het beschadigen van politievoertuigen. Ook enkele ruiten van bushokjes sneuvelden. Sommige media melden dat een relschopper een dienstwapen van een agent te pakken kreeg.

De jongeren gaven gehoor aan oproepen op internet om te komen protesteren tegen de dood van de jongeman die Adil wordt genoemd, onder de hashtag #justicepouradil. Volgens de politie in de Belgische hoofdstad is de toestand inmiddels onder controle, maar blijft de politie tot in de nacht waakzaam.

Volgens plaatselijke media reed de jongeman op een scooter door Anderlecht toen de achtervolging begon. Hij verongelukte vervolgens door een botsing met een politieauto.

De burgemeester van Anderlecht, Fabrice Cumps, zei zaterdagavond dat de familie van het slachtoffer niets te maken heeft met de oproep om te protesteren. De familie roept volgens Cumps juist op tot kalmte. „Zij die verantwoordelijk zijn voor het straatgeweld, bewijzen hem geen eer”, zei de burgemeester.