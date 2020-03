‘43.000 coronabesmettingen vastgesteld in Duitsland’

De Duitse autoriteiten hebben bij ruim 43.000 mensen vastgesteld dat ze besmet zijn met het nieuwe coronavirus. Ruim 260 patiënten zijn overleden, meldt persbureau DPA op basis van cijfers van regionale overheden.

Duitsland behoort tot de Europese landen met het hoogste aantal besmettingen. Alleen in de aan Nederland grenzende deelstaat Noordrijn-Westfalen zijn al ruim 10.800 coronagevallen vastgesteld. Ook Beieren (8800 besmettingen) en Baden-Württemberg (8400) zijn zwaar getroffen.

Het aantal overleden patiënten in Duitsland is vooralsnog relatief laag in vergelijking met andere Europese landen. Het RIVM maakte donderdag bekend dat in Nederland al 434 mensen zijn overleden aan het coronavirus. Landen als Italië en Spanje hebben duizenden doden gemeld.