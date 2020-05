42 nieuwe coronadoden in Duitsland

Het geregistreerde dodental door het coronavirus in Duitsland is met 42 gestegen tot 8216. Dat zijn er 15 meer dan een dag eerder, blijkt uit cijfers van het Robert Koch-Institut (RKI). Dat is het Duitse RIVM.

Het aantal vastgestelde besmettingen steeg met 638 en staat op 177.850. Een dag eerder steeg dat aantal nog met 460.

In Duitsland zijn de afgelopen weken veel maatregelen versoepeld, omdat het aantal nieuwe besmettingen gestaag minder wordt. Veel winkels en scholen zijn bijvoorbeeld weer opengegaan.

Na een sluiting van twee maanden heeft de iconische Berlijnse televisietoren op de Alexanderplatz vrijdag weer de deuren geopend voor publiek. De eerste bezoekers konden weer genieten van het uitzicht over Berlijn.