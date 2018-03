4000 jaar oude Soemerische haven opgegraven

Archeologen hebben in het zuiden van Irak de resten van een zeker 4000 jaar oude Soemerische haven blootgelegd. „Dit is de oudste haven die ooit in Irak is opgegraven”, zeiden de wetenschappers van een universiteit in Rome. Alleen een haven van rond het begin van onze jaartelling werd eerder gevonden.

De bij toeval gevonden haven kan meer licht werpen op een van de oudste beschavingen ter wereld.

De Soemeriërs streken meer dan 6000 jaar geleden neer in Mesopotamië, een gebied in het huidige Irak, dat als wieg van de beschaving geldt. Daar ontwikkelden ze hun schrift, het wiel, de ploeg, bewatering, de dag van 24 uur en ze stichtten er de eerste stadstaat.

De haven is 130 meter lang en 40 meter breed kan ook als reservoir of als dam tegen overstromingen hebben gediend.