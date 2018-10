4000 euro voor wervers ziekenhuispersoneel

Een ziekenhuis in Düsseldorf wil dat medewerkers meer personeel gaan werven. De Schön-Kliniek in de voorstad Heerdt betaalt daarom 4000 euro premie aan elke medewerker die een personeelslid weet te strikken voor werk in de verpleging of behandeling van patiënten.

Het geld wordt uitgekeerd, zodra de kandidaat-medewerker na een proeftijd in dienst wordt genomen, meldde de Rheinische Post maandag. Volgens Antje Geyr van de Schön-Kliniek zijn er ziekenhuizen in Düsseldorf waar zelfs nog hogere premies worden betaald.

Net als in ons land, is het personeelsgebrek in de zorgsector een nijpend probleem. Volgens een studie uit het afgelopen jaar zou de Bondsrepubliek in 2020 bijna 200.000 vakkundige medische personeelsleden tekortkomen, inclusief 56.000 artsen.