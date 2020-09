4000 Belgen eisen meer geld voor gezondheidszorg

Ongeveer 4000 verpleegsters, artsen en sympathisanten hebben zondag in Brussel meer geld geëist voor de gezondheidszorg. Die staat in België zwaar onder druk door de coronacrisis. De betogers, die zich op verschillende plaatsen in het centrum hadden verzameld in ‘bubbels’ van vierhonderd, maakten zich sterk voor betere uitrusting en betaling van de beroepsgroep.

De actie in de Brusselse binnenstad verliep rustig. Na afloop bleven enkele honderden mensen hangen die er alsnog een demonstratieve mars van wilden maken. De politie voorkwam dat door de groep te splitsen. Volgens de media zijn een dertigtal arrestaties verricht.