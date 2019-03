400 IS-strijders geven zich over in Oost-Syrië

Vierhonderd strijders van Islamitische Staat (IS) hebben woensdag geprobeerd te ontsnappen uit het Syrische Baghouz.

Dat zegt een commandant van de Syrische Democratische Strijdkrachten. Baghouz is het laatste bolwerk dat in handen is van de terreurgroep. De strijders hebben zich overgegeven en zijn gearresteerd.

De jihadisten van IS probeerden het gebied te ontvluchten via een „netwerk” die hen naar afgelegen gebieden zou brengen. Wat daar precies mee wordt bedoeld is onduidelijk. Naar schatting waren tot de evacuatie nog ongeveer duizend IS-strijders in Baghouz.

In het laatste bolwerk van IS in Oost-Syrië gaf een grote groep strijders zich maandag al over. Toen ging het om 150 mannen. Ze werden gevangengenomen door de strijdgroep die door de Amerikanen wordt gesteund. Deze heeft de laatste dagen de aanval opgevoerd om IS definitief te verslaan.