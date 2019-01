400.000 bezoekers Bruegel-tentoonstelling

De grootste overzichtstentoonstelling van het werk van Pieter Bruegel de Oude ooit, heeft meer dan 400.000 bezoekers naar het Kunsthistorisch Museum in Wenen (KHM) gelokt. Dat heeft directrice Sabine Haag maandag bekendgemaakt. Het is daarmee de succesvolste expositie in de geschiedenis van het KHM.

„De enorme belangstelling heeft echter ook de grenzen van onze bouwkundige infrastructuur laten zien. Dat versterkt mijn wens tot uitbreiding van de tentoonstellingsruimte voor toekomstige grote evenementen”, aldus Haas.

Het KHM had van 2 oktober tot zondag dertig schilderijen, ongeveer driekwart van zijn bewaard gebleven oeuvre, en ongeveer zestig tekeningen en etsen van Pieter Bruegel in huis. Hij was een van de belangrijkste Nederlandse kunstenaars uit de zestiende eeuw. De Brabantse meester overleed 450 jaar geleden. Veel van zijn werk was nooit eerder uitgeleend. Het KHM bezit zelf twaalf Bruegels.