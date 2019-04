4 ton boete voor AfD wegens illegale giften

De rechts-populistische partij Alternative für Deutschland heeft een boete van ruim 400.000 euro gekregen wegens het aannemen van illegale schenkingen. Dat heeft een woordvoerster van de bureaudirectie van de Bondsdag bekendgemaakt. Het gaat om ongeoorloofde steun aan de vooraanstaande politici Jörg Meuthen en Guido Reil voor de deelstaatverkiezingen in respectievelijk Baden-Württemberg (2016) en Noord-Rijnland-Westfalen (2017). Ze konden zich daardoor dure campagnes permitteren.

Meuthen en Reil zijn nu de lijsttrekkers voor de komende Europese verkiezingen. De AfD, opgericht in 2013 en inmiddels vertegenwoordigd in het parlement van alle zestien deelstaten, had voor de dreigende strafbetaling al een financiële reserve gevormd.

Gedurende het onderzoek van de controleafdeling van de Bondsdag werd vastgesteld dat de gewraakte giften niet geaccepteerd hadden mogen worden omdat de donateurs op dat moment niet traceerbaar waren. Meuthen ontkent dat er regels zijn overtreden en is bereid zijn gelijk te halen bij de rechter.