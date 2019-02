4,5 jaar cel voor dief Zweedse kroonjuwelen

Een Zweedse rechtbank heeft een 22-jarige man veroordeeld tot vierenhalf jaar gevangenisstraf voor de diefstal van eeuwenoude kroonjuwelen uit de kathedraal van Strängnäs vorig jaar. Het Openbaar Ministerie had in deze zaak zes jaar gevangenisstraf geëist. De verdediging achtte een gevangenisstraf van maximaal drie jaar passend.

De kroonjuwelen werden eind juli 2018 gestolen uit de kathedraal, ongeveer 70 kilometer ten westen van Stockholm. Het ging om begrafenisregalia, twee kronen en een rijksappel, van de in 1611 gestorven koning Karel IX van Zweden en zijn echtgenote koningin Kristina. Ze hebben een geschatte waarde van meer dan 6 miljoen euro, maar voor de kerk hebben ze een waarde die niet in geld kan worden uitgedrukt.

De verdachte, die in september werd opgepakt, had de diefstal wekenlang ontkend, maar gaf die een week geleden eindelijk toe. Een paar weken geleden werden de kroonjuwelen teruggevonden.

De gestolen regalia uit 1611 behoren niet als zodanig tot de Zweedse kroonjuwelen. Die liggen achter slot en grendel in de schatkamer van het Koninklijk Paleis in Stockholm. Maar in de zeventiende eeuw en daarvoor was het gebruik om overleden vorsten symbolen van hun waardigheid mee te geven in het graf.