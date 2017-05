Zeven bendeleden van de beruchte Barrio 18-bende in El Salvador moeten ieder 390 jaar de cel in. De rechter veroordeelde de bendeleden voor de moorden op elf mensen in maart vorig jaar.

Voor iedere slachtoffer moeten ze 35 jaar de cel, daar komt nog eens vijf jaar celstraf bij voor lidmaatschap van een criminele organisatie.

In 2016 ontvoerden ze de slachtoffers, drie boeren en acht elektriciens.