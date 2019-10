In de Engelse plaats Grays zijn woensdagochtend 39 doden gevonden in een container die op een vrachtwagen stond. De politie van Essex meldt dat het gaat om 38 volwassenen en een tiener. De vrachtwagen is vermoedelijk afkomstig uit Bulgarije. Een 25-jarige man uit Noord-Ierland is opgepakt op verdenking van moord.

De container werd gevonden op een industrieterrein. De politie is een groot onderzoek gestart.