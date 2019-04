375 objecten uit beroemd Frans hotel geveild

Meubilair, kroonluchters en andere objecten uit het befaamde Parijse hotel Lutetia worden geveild. Het hotel ging in juli 2018 open na een vier jaar durende renovatie. Op 6 en 7 mei worden in totaal 375 voorwerpen geveild.

De prijzen variëren tussen de 30 euro en 30.000 euro. Het duurste object is de zogenoemde Sphynx, een bronzen sculptuur uit 1989 van Atelier Arman. Ook zijn wandlampen, schermen, roosters van liftschachten en gegraveerd bestek te koop.

In 2014 kwamen zo’n 10.000 bezoekers op een andere veiling af. De opbrengst was toen ongeveer 2,7 miljoen euro. Het luxe hotel in de Franse hoofdstad werd in 1910 gebouwd. De renovatie in 2014 kostte meer dan 200 miljoen euro.