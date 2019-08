37 doden bij etnische gevechten in Tsjaad

Bij gevechten tussen verschillende etnische groepen in Tsjaad zijn 37 doden gevallen. President Idriss Deby noemt de spanningen in het land een groot probleem.

„De conflicten tussen etnische groepen is een nationale zaak geworden”, aldus Deby. In de oostelijke regio van het land is de situatie de laatste tijd geëscaleerd. De groeperingen nemen steeds wraak voor eerder geweld, waardoor het vechten niet ophoudt.

In Tsjaad leven veel etnische groeperingen samen. In 2005 liepen de spanningen zo hoog op dat er een burgeroorlog uitbrak tussen moslims uit het noorden van het land en christenen uit zuidelijk Tsjaad. In 2010 werd de oorlog beëindigd met behulp van buurlanden. Nu heeft het land last van invallen door Boko Haram bij de westelijke grens met Nigeria.