350 Amerikanen geëvacueerd uit ‘virusstad’ Wuhan

Zo’n 350 Amerikanen die in twee vliegtuigen vertrokken zijn vanuit de Chinese metropool Wuhan, waar het nieuwe coronavirus als eerste uitbrak, zijn woensdag geland in de VS.

De twee vliegtuigen bevinden zich nu op een militaire basis in Californië, tussen de steden San Francisco en Sacramento. Een van de vliegtuigen vliegt na een tankstop verder naar een militaire basis in San Diego. Na landing worden de evacués twee weken in quarantaine geplaatst. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten dat het op donderdag mogelijk extra vluchten met Amerikanen vanuit Wuhan laat vertrekken.

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert Amerikanen ook om indien mogelijk terug te keren op commerciële vluchten, hoewel sommige luchtvaartmaatschappijen vluchten van of naar grote Chinese steden hebben opgeschort.