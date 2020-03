3400 klimaatbetogers gaan met Greta Thunberg door Brussel

Ongeveer 3400 mensen uit binnen- en buitenland hebben vrijdag in Brussel betoogd in gezelschap van de 17-jarige Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg. Dat meldt de politie. Thunberg demonstreerde er met klimaatspijbelaars en vertegenwoordigers van Fridays for Future, Youth for Climate, Students for Climate en Workers for Climate tegen de Europese Green Deal, die volgens hen niet ambitieus genoeg is.

Thunberg was al in Brussel, waar ze eerder deze week zowel de Europese Commissie als de milieucommissie van het Europees Parlement toesprak. „Maatregelen zijn niet alleen nodig voor 2030 of 2050 maar voor 2020, voor nu”, zei ze tegen de parlementariërs.

De demonstranten, die zich luidruchtig door de straten begaven naar de finish in het Jubelpark, vinden dat de EU al in 2040 klimaatneutraal zou moeten zijn. De EU-leiders hebben in december afgesproken dat in 2050 er netto geen broeikasgassen meer mogen worden uitgestoten.

Veel jongeren maakten van de gelegenheid gebruik om onderweg met vuilniszakken zwerfvuil op te ruimen. Ze riepen slogans als ‘hey hey, ho ho, fossil fuel has got to go’ - een oproep om fossiele brandstoffen als olie, kolen en gas in de ban te doen.