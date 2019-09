34 vermisten na scheepsbrand Californië

Na een scheepsbrand maandag voor de kust van Zuid-Californië worden 34 opvarenden vermist. Het schip is gezonken, zei de Amerikaanse kustwacht.

Reddingsdiensten waren de hele dag bezig passagiers te bereiken die onder dek sliepen toen hun schip in brand vloog. Volgens de kustwacht zijn vijf mensen gered, maar er zijn ook meldingen van „talloze dodelijke slachtoffers”.

Ruim dertig mensen zaten vast aan boord van de 22 meter lange boot, nabij Santa Cruz Island voor de kust van Los Angeles, tweette de kustwacht. Er wordt gevreesd dat velen ’s nachts verrast werden door het vuur. Maar er was ook nog hoop dat sommige mensen naar de wal konden zwemmen.

Bill Nash, een woordvoerder van Ventura County, vertelde tegen CNN dat vermoedelijk veel mensen om het leven zijn gekomen. „Het is een grote boot en we weten dat we veel dodelijke slachtoffers hebben. Ik heb geen exact aantal,” zei Nash.

Het hoofd van de kustwacht kon dit echter niet bevestigen. „Ik weet op dit moment niet of er overlevenden zijn, maar we kunnen ook geen slachtoffers bevestigen. Het is te vroeg om te zeggen”, zei Aaron Bemis.

„De vijf bemanningsleden konden van boord gaan omdat ze zich in de hoofdcabine bevonden,” zei hij. „De passagiers zaten onder dek. Het bericht dat we kregen was dat ze vastzaten door het vuur”, aldus Bemis.

Het schip was zaterdag vertrokken voor een driedaagse duikreis. Het zou maandag naar Californië moeten terugkeren. De brand brak uit in de nacht van zondag op maandag. De archipel voor Santa Barbara is een populaire bestemming voor duikers en zeilers.