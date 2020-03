in een wooncomplex voor ouderen in België zijn 34 bewoners besmet met het coronavirus. Elf van hen zijn naar een ziekenhuis overgebracht, meldt de Brusselse minister van Volksgezondheid Alain Maron. Het gaat om rusthuis La Cambre in de Brusselse gemeente Watermaal-Bosvoorde.

In België zijn in totaal 85 nieuwe besmettingen vastgesteld. Het totaal komt daarmee op 399.