34 al-Shabaab-terroristen vermoord in Somalië

Speciale strijdkrachten van het Somalische en Amerikaanse leger hebben ten minste 34 strijders van de islamitische terroristische organisatie al-Shabaab, waaronder vier commandanten, gedood bij een inval in Zuid-Somalië. Dit werd zondag door de Somalische staatsmedia gemeld.

De soldaten bestormden zaterdag een terroristenkamp in de stad Jilib dat gebruikt wordt om bommen te maken en zelfmoordterroristen op te leiden.

De VS steunen de regering van Somalië en een vredesmacht van de Afrikaanse Unie (AU) van ongeveer 20.000 man in de strijd tegen al-Shabaab.

De terreurgroep vecht voor suprematie in het land in de Hoorn van Afrika en wil daar een radicaal-islamitische regeringsvorm vestigen. De groep eiste een eerdere aanslag in de hoofdstad op.