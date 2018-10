3300 arrestaties bij Indiaas tempelprotest

THIRUVANANTHAPURAM (ANP/DPA).De politie van de Zuid-Indiase deelstaat Kerala heeft de afgelopen dagen meer dan 3300 mensen gearresteerd die protesteerden tegen het toelaten van vrouwen in de vruchtbare leeftijd in een prominente hindoeïstische tempel. De tempel is sinds 16 oktober opengesteld voor vrouwen. Sindsdien zijn pelgrims en journalisten herhaaldelijk aangevallen door conservatieve hindoes. Ze willen geen vrouwen in hun tempel.

Het hooggerechtshof had het eeuwenoude tempelverbod voor vrouwen in de vruchtbare leeftijd ongedaan gemaakt. Zij hadden geen toegang tot de heiligdommen van de Sabarimala-tempel omdat hun aanwezigheid het celibaat van de tempelgodheid Ayappa in gevaar zou brengen. Menstruerende vrouwen worden in het hindoeïsme als onrein beschouwd.

De arrestanten worden beschuldigd van illegale bijeenkomsten en rellen, zoals de politie in Kerala zondag meldde. De meesten zijn al op borgtocht vrij. De controverse wordt verder aangewakkerd door de politiek. De conservatieve regeringspartij BJP beschuldigt de linkse regering van Kerala ervan de gevoelens van devote hindoes te negeren.